中俄可能最快1月底签署天然气合同

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科12月17日 - 俄罗斯国际文传电讯社周二引述俄罗斯天然气公司（Gazprom） 执行长米勒（Alexei Miller）的话称，该公司可能最早1月底与中国签署天然气供应合同。

今年9月，双方就协议基本条款达成共识，但未能就定价达成协议。

据报导，当被问及是否可望在中国春节假期前达成协议时，米勒回答道：“肯定的。合同已经基本就绪，我们只需要就基本价格达成一致了。”

Gazprom与中国磋商天然气供应事宜已有多年，因其寻求扩大天然气客户的范围，但事实证明中方是颇难对付的谈判对手，要求的天然气供应价格远低于西方客户向Gazprom支付的价格。

当地媒体周二报导称，Gazprom的2014年初步投资规划中，未列入与通往中国的天然气管道建设以及向中国供气的气田开发有关的资金事宜，因目前尚未与中方就天然气定价达成协议。（完）