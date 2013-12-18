中俄可能最快1月底签署天然气合同

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月17日 - 俄罗斯国际文传电讯社周二引述俄罗斯天然气公司（Gazprom） 执行长米勒（Alexei Miller）的话称，该公司可能最早1月底与中国签署天然气供应合同。
今年9月，双方就协议基本条款达成共识，但未能就定价达成协议。
据报导，当被问及是否可望在中国春节假期前达成协议时，米勒回答道：“肯定的。合同已经基本就绪，我们只需要就基本价格达成一致了。”
Gazprom与中国磋商天然气供应事宜已有多年，因其寻求扩大天然气客户的范围，但事实证明中方是颇难对付的谈判对手，要求的天然气供应价格远低于西方客户向Gazprom支付的价格。
当地媒体周二报导称，Gazprom的2014年初步投资规划中，未列入与通往中国的天然气管道建设以及向中国供气的气田开发有关的资金事宜，因目前尚未与中方就天然气定价达成协议。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当