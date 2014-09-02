普京与张高丽出席中俄东线天然气管道开工仪式

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Vladimir Soldatkin

路透俄罗斯9月1日 - 俄罗斯总统普京周一出席中俄天然气管道东线开工仪式，该管道将在30年时间内向中国输送价值4,000亿美元的天然气。

该管线全长约4,000公里，俄罗斯境内段由俄罗斯天然气工业公司（Gazprom） 建设，是克里姆林宫能源战略的重要组成部分，是俄罗斯降低对欧洲能源市场依赖度的重要标志。

普京对张高丽率领的中方代表团以及俄罗斯天然气工业公司代表称：“现在我们和我们的中国朋友一起，将启动这个世界上最大的建设项目。”

他称，该管道“不仅能供我们出口天然气，还有助于发展我国的天然气基础设施、加快（经济）发展，不单单是这个地区的发展，还有整个国家的发展。”

他还对张高丽表示，欢迎关于中国投资者参与西伯利亚东部Vankor石油项目的想法。

俄罗斯天然气工业公司执行长米勒（Alexei Miller）对普京和张高丽表示，“如果我们与中国石油天然气集团（CNPC）密切合作”，可望于11月签署通过另一条西线管道供气的合同。但他未提供细节。（完）