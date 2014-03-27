俄罗斯Gazprom为克里米亚调整2014-16年投资计划--报道

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透莫斯科3月27日 -俄罗斯多家通讯社周四报导，俄国总理梅德韦杰夫已下令天然气巨擘Gazprom调整2014-16年投资计划，将对克里米亚的投资纳入其中。
Prime通讯社引述一场政府会议的文件指出，Gazprom的投资计划应予调整，以便向克里米亚保证将获得足够天然气满足国内需求，同时能将天然气产量提高1.5-2倍。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
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路透纽约4月20日 - 全球性基金Alphabit联合创始人Liam Robertson在接受路透专访时表示，这家投资比特币等数字货币的基金已经成立，初始目标定在3亿美元，基金经理寻求利用对可实现即时、无国界交易虚拟资产日益增长的需求。
路透华盛顿4月20日 - 在政府对开发融资贡献减少、而穷国对于贷款需求呈现“爆炸性”增长的情况下，世界银行总裁金墉正打算向民间部门求助。