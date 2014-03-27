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国际财经 | 2014年 3月 27日 星期四 17:56 BJT

俄罗斯Gazprom为克里米亚调整2014-16年投资计划--报道

路透莫斯科3月27日 -俄罗斯多家通讯社周四报导，俄国总理梅德韦杰夫已下令天然气巨擘Gazprom调整2014-16年投资计划，将对克里米亚的投资纳入其中。

Prime通讯社引述一场政府会议的文件指出，Gazprom的投资计划应予调整，以便向克里米亚保证将获得足够天然气满足国内需求，同时能将天然气产量提高1.5-2倍。(完)

(编译 蔡美珍；审校 白云)

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