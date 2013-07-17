Gazprom出价370万美元 为执行长求购超级平板电脑

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透莫斯科7月16日 - 全球最大的天然气生产商--俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）(GAZP.MM)网站公布的文件显示，该公司愿意支付最高1.197亿卢布（370万美元）为首席执行官Alexei Miller购买一个定制的平板电脑。
文件显示，该平板电脑需要基于iOS操作系统，支持3G、GPRS和wi-fi，下载信息所用的时间不超过15秒，并保护商业数据。
该平板电脑将帮助Miller获得Gazprom日常运营的必要数据，比如天然气产量和出口等。
苹果的iPad平板电脑价格通常在1,000美元左右。
俄罗斯商人以喜好炫富而闻名，拥有足球俱乐部、宫殿式别墅和游艇等。
Gazprom发言人Sergei Kupriyanov表示，该平板电脑不只是一台电脑，必须能帮助Miller解决复杂问题，同时保护商业机密。
当被问及Gazprom为什么要出接近400万美元招标时，Kupriyanov说道：“我们将对招标程序拭目以待，看是否有人能够以更加低廉的价格创造出我们想要的东西。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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