俄罗斯油企称亚洲买家愿以欧元结算

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科/新加坡4月10日（Vladimir Soldatkin/Florence Tan） - 俄罗斯石油企业Gazprom Neft 称，已向亚洲客户询问以欧元而非美元结算的可能性，并获得了客户的积极回应。该公司是俄罗斯天然气公司（Gazprom）旗下石油企业。
该公司执行长Alexander Dyukov称，该公司已在探讨放弃以美元作为结算货币的设想。西方国家可能针对乌克兰危机，对俄罗斯发起新一轮制裁。
Dyukov透露，公司已与客户讨论了将合约改成欧元结算的可能性，有95%的客户表示做好了准备。该公司每天有约3万桶石油输往亚洲。
日本和中国的三个买家表示，Gazprom已接洽过他们，探讨以美元以外其他货币作为供油合同结算货币的可能性。其中两个买家表示仍在考虑该提议，另一家称以前就曾用欧元结算，因此认为这压根不是问题。
日本一买家的交易员说：“改用欧元不是什么大事。问题在于，谁来承担汇率成本。”
美国和欧盟已对俄罗斯实施了一些制裁措施，主要是针对个人，并威胁称如果俄罗斯派兵进入乌克兰东部，则将面临进一步制裁。
俄罗斯方面则表示，保留必要时出兵保护在乌克兰的俄罗斯族人免受“民族主义和新纳粹团体”伤害的权利。
俄总统普京已敦促俄罗斯企业加强与亚洲能源买家的关系。
俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫（Igor Shuvalov）周四称，除西方国家之外，俄罗斯有其他潜在石油和天然气买家。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。