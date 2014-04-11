俄罗斯油企称亚洲买家愿以欧元结算

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科/新加坡4月10日（Vladimir Soldatkin/Florence Tan） - 俄罗斯石油企业Gazprom Neft 称，已向亚洲客户询问以欧元而非美元结算的可能性，并获得了客户的积极回应。该公司是俄罗斯天然气公司（Gazprom）旗下石油企业。

该公司执行长Alexander Dyukov称，该公司已在探讨放弃以美元作为结算货币的设想。西方国家可能针对乌克兰危机，对俄罗斯发起新一轮制裁。

Dyukov透露，公司已与客户讨论了将合约改成欧元结算的可能性，有95%的客户表示做好了准备。该公司每天有约3万桶石油输往亚洲。

日本和中国的三个买家表示，Gazprom已接洽过他们，探讨以美元以外其他货币作为供油合同结算货币的可能性。其中两个买家表示仍在考虑该提议，另一家称以前就曾用欧元结算，因此认为这压根不是问题。

日本一买家的交易员说：“改用欧元不是什么大事。问题在于，谁来承担汇率成本。”

美国和欧盟已对俄罗斯实施了一些制裁措施，主要是针对个人，并威胁称如果俄罗斯派兵进入乌克兰东部，则将面临进一步制裁。

俄罗斯方面则表示，保留必要时出兵保护在乌克兰的俄罗斯族人免受“民族主义和新纳粹团体”伤害的权利。

俄总统普京已敦促俄罗斯企业加强与亚洲能源买家的关系。

俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫（Igor Shuvalov）周四称，除西方国家之外，俄罗斯有其他潜在石油和天然气买家。（完）