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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 18:23 BJT

俄罗斯经济：政府或下调2013年GDP增长预估至3％以下--经济部副部长

路透莫斯科3月28日 - 据国际文传电讯社报导，俄罗斯经济部副部长Andrei Klepach周四表示，该国可能下调2013年国内生产总值(GDP)增长预估，当前的预估为3.6%。下调后可能低于3%。(完)
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