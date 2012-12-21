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亚洲 | 2012年 12月 22日 星期六 01:17 BJT

标题新闻: 俄罗斯副经济部长称11月GDP同比增1.9%,低于10月的2.3%-Interfax

Interfax为国际文传电讯社

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