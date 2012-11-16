默克尔若就俄人权问题说教 普京也不会客气

特朗普与杨洁篪短暂会面 讨论双边合作等议题
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路透莫斯科11月15日电（记者 Darya Korsunskaya/Timothy Heritage）---克里姆林宫周四批评德国反俄言论抬头，并明确表示，若德国总理默克尔在访问俄罗斯时就该国人权问题说教，普京将坚决扞卫其立场。
普京批评者称，自他五月重返总统宝座以来开始对异议人士镇压。默克尔预计将应德国议会要求，於周五就该问题向普京施压。
克里姆林宫发言人Dmitry Peskov暗示，普京将扞卫其立场，并称俄德间强劲的经济关系将确保两国关系保持在正轨。
“我们很清楚最近几周甚至数月，德国境内反俄言论抬头。我们知道默克尔面临德国议员及其他人要求她向普京提起各种人权和民主问题，”Peskov对记者表示。
“像以往一样，普京总统将详细解释仍不清楚的地方，并提出自己的问题，”他说道。
默克尔没有像前任施罗德那样与普京有着那麽密切的私人关系，但两国间的商贸往来仍很紧密。
但现在默克尔面临的就人权问题向普京施压的压力日益上升。（完）
编译：程芳 发稿： 王燕焜
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