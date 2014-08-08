俄罗斯遭制裁 德国企业苦不堪言

2014年8月4日在德国杜塞尔多夫拍到的一栋写字楼。 REUTERS/Wolfgang Rattay

路透柏林8月7日 - 随着西方同俄罗斯之间的僵局愈演愈烈，俄罗斯最大的欧盟贸易伙伴国--德国企业开始感受到了切肤之痛，从国防企业到汽车生产商纷纷发出业务受创的警告。

德国去年对俄商品出口约360亿欧元(合480亿美元)，几乎占到整个欧盟对俄出口商品总额的三分之一，且在俄罗斯经营活动的德国企业约有6,200家，投资额度为200亿欧元。

不过尽管德国企业展开了积极的游说，但德国总理梅克尔还是同意对俄采取了强硬立场，支持欧盟采取更严厉的经济制裁。

欧洲央行(ECB)周四发出警告称，乌克兰冲突给欧元区经济带来严重风险。

制裁俄罗斯对德国造成的影响要体现在经济数据上还需时日，不过最近几天从不同行业传出的财报上来看，此次危机已经冲击到企业获利，企业还发出警讯，若情势恶化更糟的还在后头。

德国国防企业莱茵金属(Rheinmetall) (RHMG.DE)周四调降全年获利展望，并表示公司将会寻求赔偿，此前德国撤销了该公司向俄出口作战模拟设备的许可证。

法兰克福机场运营商Fraport (FRAG.DE)警告称，如果俄罗斯直接制裁德国投资者来进行报复，公司将受到严重影响，因其持有圣彼得堡机场股份。

非专利药制造商Stada (STAGn.DE)称，在俄罗斯销量下降以及卢布贬值导致其获利停滞。该制药商约16%的销售来自俄罗斯。

**购买力**

据德国东欧经济关系委员会(Committee on Eastern European Economic Relations)，德国约30万个岗位依赖对俄贸易。俄罗斯是德国第11大贸易伙伴国。

俄罗斯周四对更加严苛的制裁做出反击，称将禁止从那些对其实施制裁的国家进口食品，包括美国、欧盟、澳大利亚、加拿大和挪威。[nL4S0QD7MH]

德国经济部称，正在研究这些限制，它们对企业的影响，以及是否需要采取行动。

经济制裁可能损害俄罗斯消费者的购买力，影响阿迪达斯(Adidas) ADSG.DE和大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)等德国企业销售。这些企业已经感受到制裁的冲击。

阿迪达斯缩减在俄罗斯的店面扩张计划，因乌克兰危机带来消费者人气和购买力方面的风险。该公司上周警告获利可能下降。

大众奥迪豪华车部门周四称，7月在俄罗斯销量下降12%。

市场研究公司IHS Automotive分析师Tatiana Hristova估计，今年俄罗斯乘用车市场将下滑多达20%，因制裁将损及需求。俄罗斯2013年汽车销售减少5%。

俄罗斯若禁止欧洲航班在前往亚洲的途中飞越俄领空，德国航空公司将因此受到冲击，包括以营收计最大的欧洲航空公司--汉莎航空(Lufthansa AG)(LHAG.DE)。

对Fraport来说，这种禁令会导致飞经法兰克福的高消费亚洲乘客减少。

**中小企业面临不确定性**

德国工商协会(German Chamber of Industry and Commerce)周四表示，加强制裁可能带来的影响让企业、尤其是中小企业面临不确定性。中小企业对德国经济来说非常重要。

德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)认同这一点，他表示，由于危机，企业已经减少投资和订单。BGA代表着约12万家批发商、出口商和服务提供商。

德国工商协会旗下俄罗斯部门主管Tobias Baumann估计，今年德国对俄罗斯出口可能下滑20%，其中工程企业受到的冲击最为严重。

贝伦贝格银行资深经济分析师Christian Schulz表示，2012/2013年德国经济成长率中，来自对俄罗斯出口的贡献平均约为1.4个百分点，因此若对俄罗斯出口下滑20%，则德国经济成长将减少0.2-0.3个百分点。

“影响相当大，但不会导致德国经济重新陷入衰退，”他说。(完)

(编译 孙茉莉/王丽鑫/杜明霞；审校 田建华/高琦/许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。