结束铁窗生活 俄前石油大亨入住德国豪华酒店

路透柏林/莫斯科12月24日（记者 Erik Kirschbaum/Lidia Kelly） -俄罗斯前石油大亨霍多尔科夫斯基（MikhailKhodorkovsky）过去几天住在位于柏林的一家豪华酒店，这里与他曾被关押多年的7号监禁地相比可谓天壤之别。

但霍多尔科夫斯基称，他对俄罗斯监狱与富丽堂皇的Adlon酒店之间的区别一点也不在意。Adlon是德国最知名的酒店。

霍多尔科夫斯基已被俄罗斯总统普京赦免。据悉，他目前住在Adlon酒店的“Pariser Platz”大套房。

这间套房的价格是每晚3,200欧元（4,400美元），提供的服务极尽奢华，与接近北极圈、位于Segezha的监狱相比真是天壤之别。

霍多尔科夫斯基的母亲曾对路透称，过去两年半的时间内，霍多尔科夫斯基与另外20几个犯人同住在肮脏的、如同军营般的牢房内。

据德国小报《B.Z.》报道，霍多尔科夫斯基住在“PariserPlatz”套房，能看到柏林知名的勃兰登堡门（Brandenburg Gate）和巴黎广场。

Adlon酒店方面未证实霍多尔科夫斯基住在该套房。

在监狱生活多年后，霍多尔科夫斯基对这种鲜明对比有何感想呢？“我对生活条件毫不关心，”他在套房内接受俄罗斯报纸《新时报》(TheNew Times)采访时表示。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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