默克尔普京会面 人权问题分歧尖锐

德国总理默克尔与俄罗斯总统普京周五举行了气氛冷淡的会谈。默克尔和普京都尽量展示和睦一面，但两人看起来却不太自在。在另外的一场新闻发布会上，两人在人权和民主问题上的分歧则是一览无遗。默克尔的批评言辞甚为尖锐，声称对普京5月上任以来通过的可能用於镇压异己人士的法律表示关切。路透