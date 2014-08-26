俄罗斯7月连续第四个月增持黄金 土耳其则减持--IMF

俄罗斯暗示若减产协议到期未延 将提高石油产量
路透莫斯科4月24日 - 从俄罗斯官员谈话以及石油公司披露的投资计划细节中可以看出，如果石油输出国组织(OPEC)与非OPCE产油国不能在6月30日之后继续实行减产协议，俄罗斯的石油生产速度可能攀升至30年来最快。
路透纽约8月25日 - 国际货币基金组织(IMF)周一发布的数据显示，俄罗斯7月增持黄金10.6吨，为连续第四个月增加；土耳其减持黄金4.3吨。
IMF数据显示，截至7月底，俄罗斯总共持有黄金1,105吨。俄罗斯是第五大黄金持有国，排在美国、德国、意大利和法国之后。
数据显示，土耳其将黄金持有量降至508.67吨。该国将商业银行的黄金储存一并计入央行黄金储备。
白俄罗斯也在减持黄金，6月和7月共减持5.45吨，总持有量降至38.9吨。(完)
(编译 王颖；审校 徐文焰)
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