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国际财经 | 2014年 8月 26日 星期二 08:10 BJT

俄罗斯7月连续第四个月增持黄金 土耳其则减持--IMF

路透纽约8月25日 - 国际货币基金组织(IMF)周一发布的数据显示，俄罗斯7月增持黄金10.6吨，为连续第四个月增加；土耳其减持黄金4.3吨。

IMF数据显示，截至7月底，俄罗斯总共持有黄金1,105吨。俄罗斯是第五大黄金持有国，排在美国、德国、意大利和法国之后。

数据显示，土耳其将黄金持有量降至508.67吨。该国将商业银行的黄金储存一并计入央行黄金储备。

白俄罗斯也在减持黄金，6月和7月共减持5.45吨，总持有量降至38.9吨。(完)

(编译 王颖；审校 徐文焰)

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