俄罗斯7月连续第四个月增持黄金 土耳其则减持--IMF

俄罗斯暗示若减产协议到期未延 将提高石油产量

路透莫斯科4月24日 - 从俄罗斯官员谈话以及石油公司披露的投资计划细节中可以看出，如果石油输出国组织(OPEC)与非OPCE产油国不能在6月30日之后继续实行减产协议，俄罗斯的石油生产速度可能攀升至30年来最快。