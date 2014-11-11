独家：制裁导致俄罗斯国产黄金外销无门 俄央行成接盘侠

2014年2月27日在俄罗斯西伯利亚的Krasnoyarsk一家工厂拍到的黄金制品。 REUTERS/Ilya Naymushin

路透利马11月10日 - 据消息人士称，俄罗斯央行今年被迫增加购买黄金，以吸收国内产量和提高其外汇储备的流动性，由于西方制裁，俄罗斯金矿商很难向海外出售黄金。

俄罗斯出产的黄金多数被卖给了国内商业银行，比如Sberbank (SBER.MM)或VTB (VTBR.MM)，这些银行随后可将黄金转手卖给俄罗斯央行或外国银行。

消息人士称，今年在西方大国对俄罗斯进行制裁后，外国银行纷纷暂停了购买俄罗斯黄金。

两位消息人士透露，俄央行因此别无选择，只好自己消化无法卖给外国银行的国产黄金，现已购入大部分商业银行手头既有的黄金。

“这是央行采取的措施，以帮助商业银行度过这个艰困时期，最重要的是提振流动性，”熟知状况的一名消息人士在伦敦金银市场协会(LBMA)在秘鲁举行的年会场边表示。

消息人士表示，尽管制裁并未明令禁止他们购买黄金，但西方银行对于与俄罗斯银行打交道态度谨慎。

“因此，当环绕制裁的问题解决之后，俄国央行将停止增加黄金储备，我们预期可能会有一段稳定时期，”另一名消息人士表示。

世界黄金协会(WGC)的数据显示，今年俄罗斯大幅增加购买黄金，年内至今增加将近115吨黄金，2013年全年为77.5吨，2012年全年为75吨。

各国央行在雷曼兄弟倒闭后的金融危机期间大量购买黄金，增加货币储备的多样性，截至2014年6月的六年期间增持黄金1,800吨。

过去十年，俄罗斯央行买进黄金在同侪的表现中最为活跃。该央行黄金持仓量较2004年底增加近两倍，至1,149.8吨，在全球央行黄金持仓量排行榜中名列第六。

本月稍早，俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudayeva曾表示，若有必要，央行将利用黄金储备支付进口项目。

“央行不会没来由囤积黄金；掌握黄金储备是为了因应那些最糟糕的情况，”Natixis分析师Nic Brown表示。

“应该能合理解释为俄罗斯发现他们的美元储备不再有用，不论什么原因，他们希望采行替代方案，而且俄国近几年囤积了大量黄金。”(完)

(编译 白云/陈宗琦；审校 杜明霞)

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