版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 21:35 BJT

标题新闻：截至10月1日俄罗斯黄金储备升至4,960万盎司，价值升至655亿美元-俄央行

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐