《SAFT专栏》俄罗斯带来的痛苦领悟：金砖四国投资概念已死

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 洪曦/蔡美珍

路透3月4日 - 有时候得需要当头一声棒喝，才能让人猛然意识到，自己长久以来奉为圭臬的某个信念其实早已灰飞烟灭。

俄罗斯对乌克兰动武就是这一声棒喝，而所谓的金砖四国(巴西、俄罗斯、印度和中国)投资概念则是那个(现在已经基本破灭的)信念。

其原因并不在于印度将要轰炸斯里兰卡，或者巴西在苏里南划定了一个“共荣区”，而是俄罗斯对克里米亚的行动表明，历史还在演进过程中，全球化并非不可避免；作为一个投资者，你可能轻易便在这一进程中湮没。

换句话说，或许更好的做法是把资金都留在国内，起码也要让新兴市场资产价格打一个大折扣，才值得冒这么大的风险。

迄今为止，市场受到的冲击主要是因为俄方的军事介入，而俄罗斯资产损失惨重。这合情合理，但是如果只把这一事件理解为俄罗斯和其他地区特定的地缘政治形势，那么就忽略了更重要的方面：地缘政治并不一直都是支撑市场的因素。

市场对投资金砖国家的热情始于两个相关的概念，不过眼下这两个概念都深受质疑。

第一个概念是，出于一些类似历史必然性的原因，新兴市场基本面非常出色。这些国家不仅负债较少，而且也代表了人口的发展趋势，包括人口不断增加、经济成长前景好转和中产阶级迅速扩大。

很明显人口因素从来就不是俄罗斯的优势所在，现在也不再是投资中国的有力理由。虽说财富和中产阶级双双增长是一件好事，但是几乎没有什么证据可以证明，这会给投资者带来很高的回报。

**冲突**

第二个概念则是达沃斯论坛参与人士的一种看法，认为全球化将继续稳步推进，并会一直有利于资本。

人们都想当然地认为，“每个国家”都想要最大化的发展和成长；“每个国家”也不仅会对投资者一视同仁，而且或多或少都会遵照国际规则行事。而对金砖四国和新兴市场的投资，正是基于这一想法。

在一个会发生俄罗斯出兵乌克兰这种事件的世界，前往海外冒险的资本将会更加谨慎。而态度更加谨慎的资本，则需要更高的回报才能引诱它投靠。虽然俄罗斯特别会因此而受创，但其他新兴市场极可能也无法例外。

除了俄罗斯出兵乌克兰本身造成的伤害，这个事件在国际社会引起的轻微反应，也同样造成影响。德国似乎倾向阻止能源相关制裁，而英国则是不希望有任何可能危及伦敦金融中心招牌的措施，像是没收俄罗斯富人海外资产等等。

但这里要先澄清一点，俄罗斯本身是一个很特别的不良投资标的，即使在俄罗斯股市周一重挫10.8%之前，俄国金融市场就已经反映了这个因素。

最近这些日子，其他有关新兴市场及全球投资如何“成功奏效”的原有假设，已经陆续遭遇挑战。就拿中国人民币为例，过去几年，全球市场几乎笃定认为人民币将在中国人行严密把关之下缓慢稳步升值。

但出人意料的，两个星期前，人民币突然开始走贬，一些押注人民币稳步升值的炒家，被打得落花流水。有理由可以相信，中国当局只是希望让市场存在有升有贬的风险，同时让那些打算利用人民币缓升便车大赚一笔的炒家，没办法过得那么舒服。

话虽如此，中国经济在设法朝消费驱动的转型过程中，也面临一些重大困难，这是中国在去杠杆的同时，必须做的事，但可能会让许多重要族群备感痛苦。

让人民币贬值，在经济面上可以减少许多冲击。但在国际社会上，这也是很危险的一招，可能会引发一波以邻为壑的货币竞贬。

更不用说，人民币贬值会不利于外国资本流入，就跟俄罗斯出兵乌克兰事件是一样效果。

说到底，全球化进程是可以逆转的，俄罗斯的作法只是更凸显了这点。(完)

(编译 洪曦/蔡美珍；审校 徐文焰/于春红)

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