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时事要闻 | 2013年 4月 1日 星期一 13:08 BJT

戈尔巴乔夫：俄当局无法打压民主

路透莫斯科3月30日 - 前苏联领导人戈尔巴乔夫周六表示，除非俄罗斯社会能更加民主，否则该国将面临动荡局面。

戈尔巴乔夫对那些抗议选票欺诈和政治腐败的示威报以同情态度。这些抗议主要由城市中产阶级发动。戈尔巴乔夫1980年代的重组和开放改革未能挽救苏联解体的命运。

俄罗斯新闻通讯社援引戈尔巴乔夫在演讲中的话报道称：“当局暂时设法打压了一波抗议潮，但问题并未消失。如果一切照旧，这些问题会升级。”

“这就意味着，我们面临俄罗斯社会迈向真正民主的新尝试，这将具有历史意义。”

现年82岁的戈尔巴乔夫依然活跃在公共生活中，并且是《新报》(Novaya Gazeta)的合作出版商。

戈尔巴乔夫的此次表态正值俄总统普京寻求强化权力之际。

普京没有与反对派进行对话，而是试图边缘化他们，同时强化对外政策措辞，营造出一种俄罗斯遭受攻击的氛围。

早在2008年金融危机之前，俄罗斯的经济增长便大幅锐减，现如今更是接近停滞，反映出该国对石油出口收入的严重依赖。

戈尔巴乔夫称，俄罗斯经济有停滞的风险。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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