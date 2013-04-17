普京要求官员行动起来改善人民福利 否则或遭解职

路透莫斯科4月17日（记者 Alexei Anishchuk） - 俄罗斯总统普京警告政府官员称，若不执行关于增加人民福利的命令，他们可能会被解除职务。

网上周三传出的一段非官方视频显示，在数位部长参加的一次住房会议上，普京对这些官员给予严厉斥责。参加那次会议的还有财长Anton Siluanov和副总理扎克（Dmitry Kozak）。

根据视频，普京要求采取更多行动来履行他关于增加社会支出改善民众生活的承诺。俄罗斯总理梅德韦杰夫开始在议会发表关于经济的演讲开始前不久，普京的上述视频被放到了网上。

“如果我们不行动，那就得承认我的工作效率低下，你们的工作也不合格，而且你们还得辞职，”普京周二在南部城镇Elista召开的会议中说道。

“我希望你们注意到一个事实：我目前倾向于第二种情形，”他说。“我不想有任何误解，希望大家开诚布公。”

普京在会议上发表上述言论前要求关掉摄像头，但这段视频还是出现在了与克里姆林宫关系甚密的Lifenews.ru网站上。

之前曾有揣测称，普京与梅德韦杰夫的关系紧张，梅德韦杰夫可能被解除职务。俄罗斯政府和克里姆林宫官员对此均予以否认。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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