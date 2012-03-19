谢钦不太可能任职于俄新政府--报导

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透莫斯科3月19日电----俄罗斯商业日报Vedomosti周一援引政府消息人士的报导称，俄罗斯副总理谢钦(Igor Sechin)将不会任职于普京就任总统後组建的新政府。
报导称，谢钦不会与即将卸任的总统梅德韦杰夫和谐共处。梅德韦杰夫在总统任期结束後很可能担任俄政府总理。
报导援引一名政府官员的话称：“他们无法容忍彼此。”
对俄罗斯油气和电力行业感兴趣的外国投资者极为关注谢钦的命运。
在梅德韦杰夫担任总统的四年任期内，谢钦的地位或多或少地受到削弱，但普京本月暗示，谢钦依然具有很大的影响力。
报导称，消息人士表示，俄罗斯联邦原子能机构主席谢尔盖 ·基里延科(Sergei Kiriyenko)很可能成为谢钦的接任者。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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