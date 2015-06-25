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国际财经 | 2015年 6月 25日 星期四 11:59 BJT

俄罗斯或在今年底启动对中国谷物出口--俄新社

路透莫斯科6月24日 - 俄罗斯新闻社（RIA）周三援引俄罗斯动植物卫生监督部门的话称，俄罗斯可能在2015年底启动对中国的谷物出口。

俄罗斯目前是对北非和中东的主要小麦出口国之一。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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