俄罗斯农业：今年谷物产量料创苏联解体以来第二高--分析机构

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
* 今年谷物产量有望录得苏联解体以来第二高
* SovEcon将2014年谷物产量预估提高至1.04-1.06亿吨
路透莫斯科9月15日 - 俄罗斯农业分析机构SovEcon周一表示，俄罗斯今年谷物产量有望录得苏联解体以来第二高，且创六年来最高。
美国农业部(USDA)表示，俄罗斯2014/15销售年度料出口2,250万吨小麦，成为继欧盟和美国之后第三大小麦出口国。
SovEcon已经将俄罗斯2014年谷物产量预估从9,800万吨，提高至1.04-1.06亿吨，因天气有利和高产。
“这将是苏联解体后第二高的产量。”SovEcon称。
俄罗斯2008年谷物产量达到创纪录的1.08亿吨，该国农业部预计今年谷物产量为1亿吨。
SovEcon称，将俄罗斯2014年小麦产量预估从5,800万吨上调至6,000万吨，但未提供新的出口预估。
俄罗斯官方和分析机构给出的谷物产量预估，目前都包括克里米亚地区出产的120万吨。克里米亚地区于今年年初脱离乌克兰，加入俄罗斯。(完)
(编译 杜明霞; 审校 李春喜)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
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路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00