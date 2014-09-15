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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 16:32 BJT

俄罗斯农业：今年谷物产量料创苏联解体以来第二高--分析机构

* 今年谷物产量有望录得苏联解体以来第二高

* SovEcon将2014年谷物产量预估提高至1.04-1.06亿吨

路透莫斯科9月15日 - 俄罗斯农业分析机构SovEcon周一表示，俄罗斯今年谷物产量有望录得苏联解体以来第二高，且创六年来最高。

美国农业部(USDA)表示，俄罗斯2014/15销售年度料出口2,250万吨小麦，成为继欧盟和美国之后第三大小麦出口国。

SovEcon已经将俄罗斯2014年谷物产量预估从9,800万吨，提高至1.04-1.06亿吨，因天气有利和高产。

“这将是苏联解体后第二高的产量。”SovEcon称。

俄罗斯2008年谷物产量达到创纪录的1.08亿吨，该国农业部预计今年谷物产量为1亿吨。

SovEcon称，将俄罗斯2014年小麦产量预估从5,800万吨上调至6,000万吨，但未提供新的出口预估。

俄罗斯官方和分析机构给出的谷物产量预估，目前都包括克里米亚地区出产的120万吨。克里米亚地区于今年年初脱离乌克兰，加入俄罗斯。(完)

(编译 杜明霞; 审校 李春喜)
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