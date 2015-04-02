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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 14:02 BJT

俄罗斯经济：政府将就是否延长小麦出口税做出决定--官网

路透莫斯科4月2日 - 俄罗斯政府周四表示，总理梅德韦杰夫已经要求内阁部长们在4月15日之前提交延长小麦出口税的建议书。

政府在网站上称，总理责成农业、经济和财政部长提交在6月30日以后保留小麦出口税的依据，行业组织也将参与意见。(完)

(编译 李春喜 审校 张若琪)

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