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路透中文国际短讯 | 2013年 8月 30日 星期五 15:18 BJT

俄新法禁止官员拥有海外金融资产

俄罗斯新法禁止官员、其配偶以及18岁以下的子女拥有海外银行账户或其他金融资产。相关法律本月生效，是俄罗斯总统普京迫使富有的官员将财富留在俄罗斯的措施一部分。普京的支持者称，这些措施将有助于打击腐败，确保官员们将国家的利益放在心上。图为普京。路透
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