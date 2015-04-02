俄罗斯经济今明两年料均萎缩 中期前景黯淡--世行报告

路透莫斯科4月1日 - 世界银行周三公布的一份报告称，由于西方制裁的影响挥之不去，且油价持续处在低位，俄罗斯将面临一段较长时期的经济衰退。

根据世行预估的基准情境，俄罗斯经济在2015年和2016年料分别萎缩3.8%和0.3%，中期成长前景黯淡。

世行的俄罗斯事务首席经济学家Birgit Hansl表示，“进行调整，以适应新油价现实和制裁下的环境，”这是一项关键的政策挑战。

“如果更多地着眼于中期，俄罗斯面临的主要挑战在于投资持续匮乏，”她简述报告时说。

世行在12月时的预估要比现在乐观，当时预测该国经济今明两年料分别萎缩0.7%和成长0.3%。

新的基准预估所采用的前提之一是，油价在未来两年仅会小幅反弹，2015年平均油价预计为每桶53美元，2016年为57美元，因全球供应充沛而需求温和。

世界银行表示，若根据比较乐观的假设情况，2015年平均油价每桶65.5美元，2016年68.7美元，那么今年经济将萎缩2.9%，2016年则料仅微幅成长0.1%。

在其最新的预测中，已假设俄罗斯在2015年和2016年仍受到制裁。

世界银行表示，这些制裁对俄罗斯带来长期的伤害，即使在制裁解除后，这样的伤害可能还会持续下去。其援引南非的例子，该国在1980年代遭到制裁，造成投资大幅衰退。

以俄罗斯来说，制裁可能加剧当前投资不足的问题。

“低投资需求暗示俄罗斯经济的结构性问题更加严重，而且可能仅小幅成长的新时代已经来临了，”该报告表示。

该行并警告，今年预估的3.8%预算赤字，可能使得预算中的储备基金(Reserve Fund)“大为减少”。

该行并预测今年资本和金融帐赤字为1,220亿美元，反映出俄罗斯的资本持续大举外流，仅由740亿美元的经常帐盈余部分弥补。(完)

(编译 郑茵/戴素萍 审校 王兴亚/张若琪)

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