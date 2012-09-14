俄罗斯国家杜马投票驱逐反普京议员

路透莫斯科9月14日电---俄罗斯议会周五投票将反对普京的一名议员从议会驱逐出去。该议员称，投票反应出克里姆林宫加大了对反对派的镇压力度。

俄罗斯国家杜马举行投票，剥夺了反对派议员古德科夫（Gennady Gudkov）的议员豁免权，因他被指控在当议员期间从事商业活动。古德科夫对此予以否认。

反对派领导人称，在莫斯科抗议活动前一天驱逐他，表明普京决心在其六年总统任期之内扼杀反对派。

56岁的古德科夫在杜马投票前在这里表示，“这里发生的一切都是非法的审判秀，这是政治仇怨和法外惩罚。”投票结果显示，他被以291对150票驱逐出议会，三名代表弃权。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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