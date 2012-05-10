俄政府网站遭黑客攻击 曾短暂瘫痪

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透莫斯科5月9日电（记者 Vladimir Soldatkin）---俄罗斯政府网站周三遭黑客攻击，曾短暂瘫痪。两天前普京宣誓就任总统，引发街头抗议。
黑客组织Anonymous使用“Op_Russia”的twitter账户，在上面公开了对俄罗斯政府网站的攻击，称“Anonymous令克里姆林宫网站中断”。
俄罗斯互联网用户表示，周三曾有几分钟无法访问www.kremlin.ru。
“所有相关部门正采取必要措施对抗（此类）攻击，”克里姆林宫互联网安全部门发言人说道。
“这是日常工作。总会受到外部影响。今天我们见证了（黑客）对我们发动的进攻......（但是）他们没有达到目的。”
上周，Anonymous曾表示，将对俄罗斯政府网站发动攻击，支持反对派抗议。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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