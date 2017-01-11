（修正）FBI称俄罗斯黑客侵入共和党州竞选团队 但未入侵特朗普团队

（修正：补齐第一段漏字，并将最后一段“特朗普下属”改为“特朗普密友”）

路透华盛顿1月10日 - 美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)周二表示，俄罗斯黑客入侵了共和党州竞选团队，以及共和党全国委员会(RNC)使用老域名的电子邮件，但没有证据显示其成功侵入了美国总统当选人特朗普的竞选阵营。

科米还对国会表示，俄罗斯并未公布从州竞选团队或RNC老域名邮箱获得的信息。这番言论可能会支持美国情报部门的看法，即俄罗斯试图帮助特朗普在2016年竞选中对抗民主党候选人希拉里。

科米对议员们表示，FBI“没有找到任何证据表明特朗普团队，或是目前的RNC被成功入侵。”他并未说明俄罗斯黑客是否曾试图入侵特朗普团队。

对FBI是否会调查俄罗斯与特朗普密友的关联，科米未予置评。特朗普在竞选期间多次呼吁改善美国与俄罗斯之间的关系。(完)