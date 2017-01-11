（修正）FBI称俄罗斯黑客侵入共和党州竞选团队 但未入侵特朗普团队

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
（修正：补齐第一段漏字，并将最后一段“特朗普下属”改为“特朗普密友”）
路透华盛顿1月10日 - 美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)周二表示，俄罗斯黑客入侵了共和党州竞选团队，以及共和党全国委员会(RNC)使用老域名的电子邮件，但没有证据显示其成功侵入了美国总统当选人特朗普的竞选阵营。
科米还对国会表示，俄罗斯并未公布从州竞选团队或RNC老域名邮箱获得的信息。这番言论可能会支持美国情报部门的看法，即俄罗斯试图帮助特朗普在2016年竞选中对抗民主党候选人希拉里。
科米对议员们表示，FBI“没有找到任何证据表明特朗普团队，或是目前的RNC被成功入侵。”他并未说明俄罗斯黑客是否曾试图入侵特朗普团队。
对FBI是否会调查俄罗斯与特朗普密友的关联，科米未予置评。特朗普在竞选期间多次呼吁改善美国与俄罗斯之间的关系。(完)
(编译 王颖；审校 张荻)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)