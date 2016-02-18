普京称俄罗斯与欧盟关系迟早会恢复正常

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透俄罗斯2月17日（记者 Denis Dyomkin） - 俄罗斯总统普京周三称，他确信俄罗斯与欧盟的关系迟早会恢复正常。
普京在其官邸与匈牙利总理欧尔班（Viktor Orban）会谈后作出此番表态。
因克里米亚并入俄罗斯以及乌克兰东部地区冲突，欧盟对俄罗斯实施了制裁。包括欧尔班在内的一些欧洲国家领导人希望恢复与俄罗斯的贸易关系，欧盟在对俄关系问题上能否团结一致面临考验。
欧尔班在会谈结束后与普京召开的联合记者会上称，他认为欧盟对俄罗斯的经济制裁措施今年到期后不会再延长。
“我认为，到今年年中，制裁不会自动延长。”欧尔班表示。
“越来越多的国家……开始意识到，我们需要合作。”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。