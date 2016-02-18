普京称俄罗斯与欧盟关系迟早会恢复正常

金砖国家：1月19日股汇市收盘纵览
路透1月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月19日(周四)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Denis Dyomkin
路透俄罗斯2月17日 - 俄罗斯总统普京周三称，他确信俄罗斯与欧盟的关系迟早会恢复正常。
普京在其官邸与匈牙利总理欧尔班（Viktor Orban）会谈后作出此番表态。
因克里米亚并入俄罗斯以及乌克兰东部地区冲突，欧盟对俄罗斯实施了制裁。包括欧尔班在内的一些欧洲国家领导人希望恢复与俄罗斯的贸易关系，欧盟在对俄关系问题上能否团结一致面临考验。
欧尔班在会谈结束后与普京召开的联合记者会上称，他认为欧盟对俄罗斯的经济制裁措施今年到期后不会再延长。
“我认为，到今年年中，制裁不会自动延长。”欧尔班表示。
“越来越多的国家……开始意识到，我们需要合作。”他说。(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。