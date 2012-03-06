俄罗斯反对派举行集会 数百人被拘押

路透莫斯科3月5日电（记者 Lidia Kelly/Alissa de Carbonnel）---俄罗斯抗议者周一举行集会，挑战普京获胜的合法性，防爆警察拘押逾500名抗议者，包括反对派领导人纳瓦尔尼（Alexei Navalny）。

普京在周日的选举中获得约64%的选票，赢得总统选举。他称自己的获胜没有让那些试图篡权的反对派得逞，但是国际观察员称投票明显对普京有利。

反对派领导人称，他们召集了20,000人在莫斯科普希金广场集会，要求举行新的选举，以及开放政治体系。

“他们抢劫了我们。我们拥有力量，”现年35岁的反腐博客作者纳瓦尔尼在被拘押前说道。抗议者高喊“没有普京的俄罗斯”和“普京是个盗贼”。

集会起初比较平稳，但是随着防爆警察驱散留在广场上的几千名抗议者，气氛变得紧张。

防爆警察包围抗议者领袖後将纳瓦尔尼等人逮捕。三小时後纳瓦尔尼被释放。

反对派领导人称，被拘押的人数在500-1,000人；但是警方表示仅拘押了250人，参与集会的人数达到1.4万。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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