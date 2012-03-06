俄罗斯反对派举行集会 数百人被拘押

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透莫斯科3月5日电（记者 Lidia Kelly/Alissa de Carbonnel）---俄罗斯抗议者周一举行集会，挑战普京获胜的合法性，防爆警察拘押逾500名抗议者，包括反对派领导人纳瓦尔尼（Alexei Navalny）。
普京在周日的选举中获得约64%的选票，赢得总统选举。他称自己的获胜没有让那些试图篡权的反对派得逞，但是国际观察员称投票明显对普京有利。
反对派领导人称，他们召集了20,000人在莫斯科普希金广场集会，要求举行新的选举，以及开放政治体系。
“他们抢劫了我们。我们拥有力量，”现年35岁的反腐博客作者纳瓦尔尼在被拘押前说道。抗议者高喊“没有普京的俄罗斯”和“普京是个盗贼”。
集会起初比较平稳，但是随着防爆警察驱散留在广场上的几千名抗议者，气氛变得紧张。
防爆警察包围抗议者领袖後将纳瓦尔尼等人逮捕。三小时後纳瓦尔尼被释放。
反对派领导人称，被拘押的人数在500-1,000人；但是警方表示仅拘押了250人，参与集会的人数达到1.4万。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透巴黎2月22日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Marcel Ceccaldi周三表示，法国司法警察正在讯问勒庞的保镖及幕僚长等人士，以调查有关不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控。
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。