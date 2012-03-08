反对派称普京赢得大选是对俄民众的侮辱

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透莫斯科3月7日电(记者 Alissa de Carbonnel)---俄罗斯反对派周三称普京大选获胜是对俄罗斯民众的侮辱，试图给可能消退的示威抗议注入活力。
尽管普京赢得了周日的大选且当局逮捕了周一集会的民众，但抗议组织者的声明显示他们决心继续推动反普京抗议。
但“选民联盟”(League of Voters)的声明鲜有新意。示威者对於其无力改变普京主导的政治体系日益失望。
“选民联盟”在新闻发布会上发布的声明称：“面对各种违规行为，联盟无法承认2012年总统大选的结果。”
“选举是不公平的，因为统计选票以及汇总结果的方式充满了制度性欺诈，这极大地扭曲了选民所表达的意愿。”
俄罗斯中央选举委员会称大选不存在大的投票违法行为，普京也表示他赢得光明磊落。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。