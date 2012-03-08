反对派称普京赢得大选是对俄民众的侮辱

路透莫斯科3月7日电(记者 Alissa de Carbonnel)---俄罗斯反对派周三称普京大选获胜是对俄罗斯民众的侮辱，试图给可能消退的示威抗议注入活力。

尽管普京赢得了周日的大选且当局逮捕了周一集会的民众，但抗议组织者的声明显示他们决心继续推动反普京抗议。

但“选民联盟”(League of Voters)的声明鲜有新意。示威者对於其无力改变普京主导的政治体系日益失望。

“选民联盟”在新闻发布会上发布的声明称：“面对各种违规行为，联盟无法承认2012年总统大选的结果。”

“选举是不公平的，因为统计选票以及汇总结果的方式充满了制度性欺诈，这极大地扭曲了选民所表达的意愿。”

俄罗斯中央选举委员会称大选不存在大的投票违法行为，普京也表示他赢得光明磊落。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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