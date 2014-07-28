俄罗斯对欧盟制裁大张挞伐 认为乌克兰危机美国难辞其咎

路透莫斯科7月26日 - 对于欧盟计划实施进一步制裁，俄罗斯周六愤怒地表示，此举将有损安全议题上的合作，并妨碍对恐怖主义和有组织犯罪的打击。

俄罗斯外交部并指责美国支持乌克兰亲西方政府，助长了乌克兰境内的冲突。美国已对俄罗斯祭出制裁。

欧盟(EU)周五达成框架协议，准备就俄罗斯在乌克兰的行为采取首次经济制裁，但缩小了制裁范围，不包括天然气技术。

俄罗斯外交部在声明稿中表示，“该份额外制裁名单就是直接证据，表明欧盟国家确定了全面缩减与俄国在国际和地区安全议题方面合作的路线。”

“(这)包括应对大规模毁灭性武器扩散、恐怖主义、有组织犯罪及其他的新挑战和威胁。”

俄罗斯外交部周六在第二份声明中指称，美国也难辞其咎。

“美国持续怂恿乌克兰政府强力压制境内说俄语人口的不满情绪。可以得出一个结论：奥巴马政府对乌克兰国内冲突及其严重后果也有责任，”外交部表示。

德国外交部长史坦迈尔在周六刊出的专访中强烈支持欧盟对俄罗斯的最新制裁。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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