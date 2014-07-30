俄罗斯回击西方制裁行动 乌克兰马航坠机地点附近爆发激战

2014年7月6日在顿涅茨克附近拍到的一名亲俄罗斯的反乌克兰政府武装人员。 REUTERS/Maxim Zmeyev

路透莫斯科/基辅7月30日 - 美国和欧盟因乌克兰危机已对俄罗斯采取新的制裁措施，尽管七国集团(G7)领导人警告还会有进一步行动，俄罗斯仍在周三对西方给予回击。同时，乌克兰政府指责亲俄的反政府武装份子在马来西亚航空公司客机坠毁地点附近埋设地雷，阻止正当的调查活动。

俄罗斯宣布对波兰的大部分水果和蔬菜实施进口禁令，并表示可能将禁令的范围扩大至整个欧盟。华沙方面称克里姆林宫此举是对西方周二制裁行动的报复。

莫斯科表示，欧盟和美国的制裁行动“具有破坏性，而且是短视的”，并称这将导致欧洲能源价格上涨，同时妨碍在国际事务上与美国的合作。

本周，俄罗斯与西方的对峙进入新阶段。由于俄罗斯对乌克兰反政府军提供支持，欧美作出了迄今为止针对俄罗斯的最强硬的国际行动。

欧美的新制裁举措限制出售武器和石油行业设备，同时禁止俄罗斯国有银行在西方资本市场上融资。

G7领导人周三在联合声明中警告，如果俄罗斯不改变对乌克兰的政策，将可能面临进一步经济制裁。

七国集团领导人的声明是在展示他们的团结一致。他们严重关切俄罗斯的做法，称其损害了“乌克兰的主权、领土完整和独立。”七国集团由美国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和英国组成。

“俄罗斯仍然有机会选择走帮助降低紧张局势的道路，”七国集团在声明中说，“不过，如果俄罗斯不这样做，仍然一意孤行，我们准备好要俄罗斯付出更大代价。”

此外，欧盟执委会公布八名个人和三家企业名单，将对他们实施资产冻结，其中了包括普京的几名密友。普京练习柔道的长期伙伴Arkady Rotenberg位列名单之内，其自3月来便遭美国制裁。

位于圣彼得堡的Bank Rossiya银行的两位最大股东Yury Kovalchuk和Nikolai Shamalov也在名单之内。

此次遭制裁的企业包括Russian National Commercial

Bank银行，以及防空武器制造商Almaz-Antey和航空公司Dobrolyot。

**坠机地点附近继续激战**

马来西亚航空MH17航班坠机地点附近，乌克兰政府军与分离势力之间继续激战。华盛顿和布鲁塞尔称马航客机是被俄罗斯提供的导弹击落的。

基辅指责亲俄叛军周三加强该地区的防御，包括埋设地雷，试图防止外界到坠机地点进行适当调查。埋设地雷的消息无法得到独立消息来源的证实。乌克兰是禁止地雷条约的缔约国，俄罗斯不是。

乌克兰军方发言人Andriy Lysenko表示，叛军在坠机地点附近构筑工事：“他们部署了大量重型火炮并在通往该地区的路径布雷。这让试图确定马航波音777客机坠机原因的国际专家组无法开展工作。”

G7领导人此前呼吁所有各方在坠机地点附近停火。

西方的新制裁，是华盛顿和布鲁塞尔首次采取旨在打击俄罗斯整体经济的措施。此前数周的制裁举措范围较窄，仅针对个别人。

德国副总理兼经济部长加布利尔表示，新制裁举措将伤害欧洲经济，但对俄罗斯的伤害会更大。他补充称，这是值得付出的代价。

即便如此，俄罗斯市场仍上涨，股市、债市和卢布全线上升，因投资者认为制裁力度不如原来担心的那样严厉。

这场贸易战的首个欧洲受害者是波兰的苹果种植户，他们有逾一半的出口输往俄罗斯。俄罗斯是欧盟水果和蔬菜的最大进口国，每年进口额超过20亿欧元。

俄罗斯表示，此次涵盖多数波兰果蔬的禁令，是出于卫生原因，而且将考虑把禁令范围扩大至欧盟其他地区。

脆弱的乌克兰经济也受到重创。乌克兰议会周四将考虑紧缩预算修正案，这对获得国际货币基金组织(IMF)支持和向军队提供更多资金来说非常关键。(完)

(编译 郑茵/孙茉莉/杜明霞；审校 李婷仪/张涛)

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