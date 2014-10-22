俄罗斯从周三起暂时禁止进口乌克兰水果与蔬菜

路透莫斯科10月21日 - 俄罗斯动植物卫生监督机构Rosselkhoznadzo周二宣布，将从周三开始暂时禁止从乌克兰进口水果和蔬菜。

这项禁令是俄罗斯最新设置的一项贸易壁垒，该国由于乌克兰问题正处在同西方国家的贸易及制裁战之中。

Rosselkhoznadzor在声明中表示，之所以禁止进口，是因为进口产品上没有标签，这证明这些产品不是乌克兰原产。

该机构称，这种情况可能说明，这些产品产自欧盟，通过乌克兰进口到俄罗斯，旨在逃避俄罗斯针对欧盟的反制裁措施。

该机构补充称，来自乌克兰的产品上面存在害虫也让问题更加复杂化。

俄罗斯在8月大范围禁止从欧盟进口多数食品，以报复欧盟对其制裁行动。

Rosselkhoznadzor称，对乌克兰的进口禁令将适用于检疫规定所涉及的所有水果和蔬菜产品。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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