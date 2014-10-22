俄罗斯从周三起暂时禁止进口乌克兰水果与蔬菜

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透莫斯科10月21日 - 俄罗斯动植物卫生监督机构Rosselkhoznadzo周二宣布，将从周三开始暂时禁止从乌克兰进口水果和蔬菜。
这项禁令是俄罗斯最新设置的一项贸易壁垒，该国由于乌克兰问题正处在同西方国家的贸易及制裁战之中。
Rosselkhoznadzor在声明中表示，之所以禁止进口，是因为进口产品上没有标签，这证明这些产品不是乌克兰原产。
该机构称，这种情况可能说明，这些产品产自欧盟，通过乌克兰进口到俄罗斯，旨在逃避俄罗斯针对欧盟的反制裁措施。
该机构补充称，来自乌克兰的产品上面存在害虫也让问题更加复杂化。
俄罗斯在8月大范围禁止从欧盟进口多数食品，以报复欧盟对其制裁行动。
Rosselkhoznadzor称，对乌克兰的进口禁令将适用于检疫规定所涉及的所有水果和蔬菜产品。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透纽约4月20日 - 全球性基金Alphabit联合创始人Liam Robertson在接受路透专访时表示，这家投资比特币等数字货币的基金已经成立，初始目标定在3亿美元，基金经理寻求利用对可实现即时、无国界交易虚拟资产日益增长的需求。
路透华盛顿4月20日 - 在政府对开发融资贡献减少、而穷国对于贷款需求呈现“爆炸性”增长的情况下，世界银行总裁金墉正打算向民间部门求助。