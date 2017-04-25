中国3月进口俄罗斯煤炭跳增 因停止从朝鲜进口--海关数据

路透北京4月25日 - 中国海关总署周二公布的数据显示，3月中国自俄罗斯的煤炭进口量跳升至近三年高位，因2月开始不再从朝鲜进口。

数据显示，3月自俄罗斯的煤炭进口量跳升19.5%至230万吨，为2014年6月来最高月度进口量。

而当月自朝鲜的煤炭进口量为零。

由于国内钢厂需求强劲且国内的炼焦煤价格攀升，3月中国的煤炭进口总量增长，自澳洲、蒙古、印度尼西亚的进口增幅较大。当月中国的钢铁产量创下纪录水平。

中国禁止从朝鲜进口通常用于炼钢的高质量无烟煤之后，钢铁产量增长引发了更多对冶金煤炭供给的担忧。

中国3月进口的澳洲煤炭同比增长15.75%至666万吨，自蒙古的煤炭进口增长56.35%至305万吨(完)