中国3月进口俄罗斯煤炭跳增 因停止从朝鲜进口--海关数据

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月25日 - 中国海关总署周二公布的数据显示，3月中国自俄罗斯的煤炭进口量跳升至近三年高位，因2月开始不再从朝鲜进口。
数据显示，3月自俄罗斯的煤炭进口量跳升19.5%至230万吨，为2014年6月来最高月度进口量。
而当月自朝鲜的煤炭进口量为零。
由于国内钢厂需求强劲且国内的炼焦煤价格攀升，3月中国的煤炭进口总量增长，自澳洲、蒙古、印度尼西亚的进口增幅较大。当月中国的钢铁产量创下纪录水平。
中国禁止从朝鲜进口通常用于炼钢的高质量无烟煤之后，钢铁产量增长引发了更多对冶金煤炭供给的担忧。
中国3月进口的澳洲煤炭同比增长15.75%至666万吨，自蒙古的煤炭进口增长56.35%至305万吨(完)
(编译 王洋; 审校 张涛)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。