印度接收俄罗斯二手航母

路透莫斯科/新德里11月16日 -俄罗斯周六终于向印度移交了一艘延迟已久、价值23亿美元的航空母舰，印度在印度洋上的军力范围将由此得到拓展。

移交航母也凸显俄印两国之间紧密的国防关系。俄罗斯是世界第二大武器出口国，而印度则是最大的武器采购国。

尽管印度依然是俄罗斯武器的最大买家，但是也开始寻觅新的武器供应国，并计划在本土生产更多武器。印度近期推出了新的武器采购规定，以吸引本地的私营企业进入该行业。

这艘苏联时代的航母经过重新改装，在俄罗斯Sevmash船厂下水。俄罗斯副总理米特里·罗戈津(DmitryRogozin)和印度国防部长安东尼(A.K.Antony)出席了位于俄罗斯港口北德文斯克(Severodvinsk)的交付仪式。

这艘原名为“戈尔什科夫海军上将”号(AdmiralGorshkov)的航母将在战舰的护送下从俄罗斯北部沿海经过两个月的航程抵达印度，印度将其更名为“维克拉玛蒂亚”(INSVikramaditya)。

翻新后的“维克拉玛蒂亚”号可搭载米格-29K战机，且最多可搭载30艘战机，并将配备大约2000名船员。

经过十多年的谈判，印度在2004年签署了购买这艘航母的协议。印度海军表示，航母翻新工作定于2009年完成，但根据新的协议，这艘航母的价格持续攀升，交付日期也一推再拖，最后定在2012年。之后，移交工作又拖了一年。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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