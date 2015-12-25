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路透中文国际短讯 | 2015年 12月 25日 星期五 14:29 BJT

印度总理莫迪访问俄罗斯 两国加强能源及防务合作

俄罗斯和印度周四签约加强能源及防务合作。俄罗斯总统普京称，俄方在印度库丹库拉姆核电厂建设的首个核电机组去年6月投入运营，还将在“数周内”完成另一个核电机组的建设。印度总理莫迪称，俄罗斯和印度将合作制造卡-226多用途直升机。路透

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