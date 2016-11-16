独家：俄罗斯130亿美元天价力抗沙特 惊险抢回印度收购案

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦/新德里/莫斯科11月16日 - 俄罗斯与沙特阿拉伯都在力争成为全球石油霸主，俄罗斯一笔收购印度炼油企业Essar的数十亿美元交易，由于死对头沙特阿拉伯出价竞争，在最后关头几乎宣告失败。
根据七位俄罗斯、印度、及在沙特的知情行业消息人士表示，两个月前，以俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)(ROSN.MM)为首的俄国财团，收购印度Essar石油的交易，因为沙特阿美搅局，已经是一付无法挽救的模样。
消息人士向路透表示，最后由于俄罗斯总统普京及印度总理莫迪介入，以及俄罗斯财团同意支出130亿美元，才让这宗交易起死回生，这个价格比俄罗斯原先对Essar的估值高出一倍以上。
这创下印度有史以来最大外资收购案，也是俄罗斯最大海外收购案。
Essar收购战一役，凸显出俄罗斯与沙特在争夺石油市场版图的厮杀日益激烈。
这也折射出沙特和俄罗斯要达成全球性限产协议时面临的挑战，这两个国家也在叙利亚内战的幕后暗中较劲。
Essar协议如何达成的全面细节目前还不清楚。两位业内消息人士表示，协议得以起死回生，主要因普京和莫迪的介入。而其他三位消息人士则称，仅仅是俄油的出价高过沙特阿美而已。
莫迪办公室的官员拒绝置评，普京的发言人Dmitry Peskov否认克里姆林宫干预了该交易。
“很自然，我们会保护本国公司的权益。当然，我们会为他们争取，尤其是这类大规模的交易，”Peskov说。但他并称，就收购Essar而言，“克里姆林宫没有下命令”。
“这纯属俄油的商业决策，因为想通过与印度合作获得协同效益，”他说。
俄油和沙特阿美拒绝置评。
Essar称，与几个潜在买家进行了磋商，但选择了俄油牵头的财团，因为他们的出价最有吸引力。该公司否认有普京或莫迪的介入。(完)
(编译 蔡美珍/李春喜; 审校 高琦)
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