俄经济部长预计年底时通胀率将达9%

路透莫斯科11月17日 - 俄罗斯经济部长乌尤卡耶夫（Alexei Ulyukayev）周一对Ekho Moskvy电台称，由于卢布走软，俄罗斯通胀率将超出预期，年底时将达到9%，明年初还将进一步走高。

今年卢布兑美元已挫跌约30%，因西方制裁措施导致银行和企业的外币债务再融资难度加大，且油价挫跌影响俄罗斯政府收入。

乌尤卡耶夫说：“2014年通胀率将远超出任何预测，因其取决于卢布贬值情况。”

上周俄罗斯央行将今年通胀预测值从7.5%上调至8.2-8.4%，2015年预测值从4.5-5.0%调高至6.2-6.4%。

乌尤卡耶夫称：“到（2015年）第一季末，通胀率将较我们的预测值高出3.5个百分点左右，而我们的预测值是6%。到今年底，通胀率将达到9%。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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