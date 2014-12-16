俄罗斯央行紧急升息 以防卢布崩跌

俄罗斯央行周二早间将指标利率从10.5%上调至17%，这是为防止卢布崩跌采取的紧急措施。在乌克兰危机导致市场动荡的情况下，俄罗斯今年将指标利率总共上调了11.5个百分点，这种高利率或将进一步抑制经济成长。自夏季以来，俄罗斯经济前景明显恶化。投资者对俄罗斯资产普遍怀有避险情绪，导致资本外逃迅速增加，而且西方制裁措施限制了俄罗斯企业进入国际资本市场的渠道。路透