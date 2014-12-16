俄罗斯央行实施升息紧急措施 以防卢布崩跌

图中为不同面额的俄罗斯卢布纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透莫斯科12月16日 - 俄罗斯央行周二早间将指标利率从10.5%上调至17%，这是为防止卢布崩跌采取的紧急措施。目前油价挫跌，俄罗斯经济因受到制裁而滑向衰退。

央行宣布升息之后，卢布汇率大幅上涨，收复周一的部分惨重跌幅。卢布周一创1998年来最大单日跌幅。

在乌克兰危机导致市场动荡的情况下，俄罗斯今年将指标利率RUCBIR=ECI总共上调了11.5个百分点。这种高利率或将进一步抑制经济成长。

“这一决定旨在遏制明显加剧的卢布贬值和通胀风险，”俄罗斯央行在声明中称。

自夏季以来，俄罗斯经济前景明显恶化。投资者对俄罗斯资产普遍怀有避险情绪，导致资本外逃迅速增加，而且西方制裁措施限制了俄罗斯企业进入国际资本市场的渠道。

这给普京带来重大挑战。普京的支持率在一定程度上基于他能够提供稳定和繁荣，但卢布下跌令他的支持率面临风险。卢布重挫推高本就飞升的通胀，并且损害了俄罗斯在投资者心中的信誉。

俄罗斯央行周二早间把通过28天期外汇回购协议标售向银行业者提供外币的最大额度从15亿美元提高至50亿美元。

该央行表示，为了提高货币政策的效率，将以浮动利率提供2至549天非市场性资产担保的贷款。

俄罗斯央行现在预计明年年初经济可能出现收缩，如果平均油价为每桶60美元，2015年全年经济可能萎缩约4.5%。

俄罗斯经济仍在很大程度上依赖石油和天然气的销售，尽管自由派政策制定者多年来要求进行结构性改革。石油和天然气约占俄罗斯出口的三分之二。

这意味着全球油价震荡会对俄罗斯国际收支，乃至卢布汇率产生重大影响。

前俄罗斯财长库德林周二在Twitter上写道，卢布下跌的原因还包括，投资者缺乏对俄罗斯政府经济政策的信任。

投资者对俄罗斯央行周二升息决定给予肯定，称这展示出央行对卢布汇价的守卫是有力的。

“这无疑是朝正确方向迈进的一步...”瑞银财富管理的新兴市场首席投资官Jorge Mariscal表示。

“做空(卢布)变得更加困难。我认为这显示出他们真的非常关切卢布贬值的速度。”

2014年油价和卢布表现图表：link.reuters.com/deq63w

油价下滑打压俄罗斯经济和卢布汇率图表：

link.reuters.com/nep63w

(完)

(编译 王颖/杜明霞；审校 戴素萍/张涛)

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