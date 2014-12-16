俄罗斯央行实施升息紧急措施 以防卢布崩跌

焦点：万一法国周日选举结果爆冷 欧盟并没有“B计划”--外交人士
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
路透莫斯科12月16日 - 俄罗斯央行周二早间将指标利率从10.5%上调至17%，这是为防止卢布崩跌采取的紧急措施。目前油价挫跌，俄罗斯经济因受到制裁而滑向衰退。
央行宣布升息之后，卢布汇率大幅上涨，收复周一的部分惨重跌幅。卢布周一创1998年来最大单日跌幅。
在乌克兰危机导致市场动荡的情况下，俄罗斯今年将指标利率RUCBIR=ECI总共上调了11.5个百分点。这种高利率或将进一步抑制经济成长。
“这一决定旨在遏制明显加剧的卢布贬值和通胀风险，”俄罗斯央行在声明中称。
自夏季以来，俄罗斯经济前景明显恶化。投资者对俄罗斯资产普遍怀有避险情绪，导致资本外逃迅速增加，而且西方制裁措施限制了俄罗斯企业进入国际资本市场的渠道。
这给普京带来重大挑战。普京的支持率在一定程度上基于他能够提供稳定和繁荣，但卢布下跌令他的支持率面临风险。卢布重挫推高本就飞升的通胀，并且损害了俄罗斯在投资者心中的信誉。
俄罗斯央行周二早间把通过28天期外汇回购协议标售向银行业者提供外币的最大额度从15亿美元提高至50亿美元。
该央行表示，为了提高货币政策的效率，将以浮动利率提供2至549天非市场性资产担保的贷款。
俄罗斯央行现在预计明年年初经济可能出现收缩，如果平均油价为每桶60美元，2015年全年经济可能萎缩约4.5%。
俄罗斯经济仍在很大程度上依赖石油和天然气的销售，尽管自由派政策制定者多年来要求进行结构性改革。石油和天然气约占俄罗斯出口的三分之二。
这意味着全球油价震荡会对俄罗斯国际收支，乃至卢布汇率产生重大影响。
前俄罗斯财长库德林周二在Twitter上写道，卢布下跌的原因还包括，投资者缺乏对俄罗斯政府经济政策的信任。
投资者对俄罗斯央行周二升息决定给予肯定，称这展示出央行对卢布汇价的守卫是有力的。
“这无疑是朝正确方向迈进的一步...”瑞银财富管理的新兴市场首席投资官Jorge Mariscal表示。
“做空(卢布)变得更加困难。我认为这显示出他们真的非常关切卢布贬值的速度。”
2014年油价和卢布表现图表：link.reuters.com/deq63w
油价下滑打压俄罗斯经济和卢布汇率图表：
(完)
(编译 王颖/杜明霞；审校 戴素萍/张涛)
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路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。
防范股市、债市和欧元剧烈震荡的成本在本周已经飙升，因民调显示选情胶着，投资人担心会再次出现预料不到的选举结果；而这样的结果可能打乱风险资产今年强劲开局的局面。