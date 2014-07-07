俄罗斯发互联网新规 俄公民数据必须存在国内服务器上

路透莫斯科7月4日（记者 Alexei Anishchuk） - 俄罗斯议会周五通过立法，要求网站存储的俄罗斯公民的个人数据，必须存在俄罗斯国内服务器上。克里姆林宫称这是为了保护数据安全，批评人士则将此视作对社交网络的打击。

根据此项新法规，从2016年起，所有互联网公司必须将俄罗斯公民的数据转移到俄罗斯境内的服务器上。分析师称，这可能会影响到总部在美国的社交媒体，譬如Facebook (FB.O)。

批评人士称，俄罗斯此举是互联网审查浪潮的措施之一。

互联网专家暨博主诺西克（AntonNossik）对路透称：“该法旨在为关闭Facebook、Twitter(TWTR.N)和其他服务提供一个准法律的借口。”

“其最终目的是让人们‘消声’，在该国实施（互联网）审查，这将导致互联网企业无法存在并正常运作。”

普京否认试图限制网络自由，称他主要考虑的是避免未成年人受到不良内容影响。

他5月在一次商业论坛上讲话时，否认计划封杀Facebook和Twitter。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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