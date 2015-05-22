谷歌、Twitter和Facebook遭俄当局警告 或面临被屏蔽风险

路透莫斯科/法兰克福5月21日 （记者 Maria Tsvetkova/Eric Auchard） - 俄罗斯媒体监管机构Roskomnadzor已向谷歌、Twitter和Facebook发函，警告他们勿要违反俄罗斯法律。Roskomnadzor发言人Vadim Ampelonsky周四称，如果他们不遵守规定，将面临被屏蔽的风险。

Roskomnadzor称，本周已向这三家美国公司发函，要求他们遵守（俄罗斯的）互联网法律。俄罗斯总统普京的批评者们认为该法律会导致网络审查。

“在信函中，我们常提醒（企业）违反法律所可能招致的后果，”Ampelonsky表示。

他并表示，由于这三家公司所使用的加密技术，俄罗斯无法屏蔽特定网站，而只能通过屏蔽这些公司整体服务的方式来屏蔽他们认为违法的特定内容。

Ampelonsky称，按照俄罗斯法律规定，这三家公司必须提交每天读者人数超3,000人的博主的数据，并关掉Roskomnadzor认为包含了呼吁进行“未经批准的示威和骚乱”信息的网站。

“我们了解到这三家公司是在美国司法管辖区注册的。但我认为在这种情形下，他们应同等尊重各国立法，”Ampelonsky称。

他还表示，如果这些公司对俄罗斯政府的数据请求未予足够重视，“我们将需采取制裁措施。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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