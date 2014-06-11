普京否认向互联网自由开战

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透莫斯科6月10日（记者 Maria Kiselyova） - 俄罗斯总统普京周四否认向互联网自由开战，称俄方采取限制措施的主要目的是保护儿童免受不雅内容影响。
普京在一个互联网创新企业论坛上表示：“就针对恋童癖、宣传毒品、恐怖主义或宣扬自杀方面的限制，我们已进行过多次辩论。”
“但请注意，我们都是成年人，让我们来制止这些，让我们来确保孩子们平安无事，”普京说。“但还有另一个问题，那就是不得以此为借口……引入任何针对公民自由和自由市场的限制措施。”
俄罗斯已经通过了禁用含有儿童色情、与毒品相关或极端主义材料、宣扬自杀内容网站的立法，目的是保护儿童。但一些批评人士认为，这样的立法为限制更多的一般内容打开了方便之门。
普京称，出台一些此类规定在所难免。
“这是很大的一个市场，不可能不加以规范……每天，我国三分之一的人口使用互联网，当然要做一些规定，”普京对与会代表称。
他还补充说，“我国的互联网通讯已经成为一个利润丰厚的行业。我要提醒大家的是，这个行业占到GDP的8.5%，涉及在线业务的市场规模超过5万亿卢布。这是一个规模庞大的行业。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。