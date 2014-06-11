普京否认向互联网自由开战

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科6月10日 - 俄罗斯总统普京周四否认向互联网自由开战，称俄方采取限制措施的主要目的是保护儿童免受不雅内容影响。

普京在一个互联网创新企业论坛上表示：“就针对恋童癖、宣传毒品、恐怖主义或宣扬自杀方面的限制，我们已进行过多次辩论。”

“但请注意，我们都是成年人，让我们来制止这些，让我们来确保孩子们平安无事，”普京说。“但还有另一个问题，那就是不得以此为借口……引入任何针对公民自由和自由市场的限制措施。”

俄罗斯已经通过了禁用含有儿童色情、与毒品相关或极端主义材料、宣扬自杀内容网站的立法，目的是保护儿童。但一些批评人士认为，这样的立法为限制更多的一般内容打开了方便之门。

普京称，出台一些此类规定在所难免。

“这是很大的一个市场，不可能不加以规范……每天，我国三分之一的人口使用互联网，当然要做一些规定，”普京对与会代表称。

他还补充说，“我国的互联网通讯已经成为一个利润丰厚的行业。我要提醒大家的是，这个行业占到GDP的8.5%，涉及在线业务的市场规模超过5万亿卢布。这是一个规模庞大的行业。”(完)