俄罗斯情报机构准备扩大网络监控

路透莫斯科10月21日 - 俄罗斯当局拟加大互联网监控力度，要求互联网服务提供商暂时存储所有网络流量数据，并让俄罗斯联邦安全局能够接触这些数据。

该法令由俄罗斯通讯部起草，按照法令草案，互联网服务提供商需安装相关设备，以记录所有网络流量，保留至少12个小时，并允许安全部门接触这些数据。

普京自2012年3月再次出任俄罗斯总统以来，加强了对俄罗斯的控制。随着索契冬季奥运会临近，俄罗斯进一步加强安保。

周一公布的这项法令草案料加深外界对互联网监控升级的担忧。

俄罗斯《商业日报》报道称，该法令是在俄罗斯联邦安全局的帮助下起草的，若获得政府批准，将在7月开始生效。

若该草案最终通过并执行，联邦安全局将可以接触存储的数据，被允许的时间为12个小时，这些数据包括电话号码、IP地址、账户名称、社会网络活动以及电子邮箱地址等。这将扩大联邦安全局目前对电子通讯的接触范围。

俄罗斯通讯部给路透的书面回应称，需要这些举措来保护公民不受“犯罪分子和恐怖分子”侵犯。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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