中俄能源：俄电力公司拟建全球最大燃煤火力发电厂向中国供电

路透圣彼得堡5月26日 - 俄罗斯电力公司Inter RAO 正在研究兴建全球最大的燃煤火力发电厂，向中国出售电力的可能性。此举显示，中俄两国间的经济和政治关系正不断增强。

Inter RAO的首席执行长Boris Kovalchuk告诉记者，公司将研究兴建一座8千兆瓦电厂所需的成本和时间。该电厂所用的煤将来自俄罗斯远东阿穆尔地区Erkovetskaya的沉积煤。

目前全球最大的燃煤火力发电厂是台湾的台中发电厂，总装机容量约为5.5千兆瓦。

中国与俄罗斯上周三刚签署了4,000亿美元的30年天然气供应合同，确保了中国获取这种清洁燃料的一个重要来源，同时向俄罗斯开放了一个新市场；俄罗斯可能因乌克兰危机而失去欧洲消费者。

Inter RAO已经在向中国供电，该集团旗下分支East Energy Company去年对中国的电力出口增加了33%，至35亿千瓦时。

Kovalchuk称，Inter RAO寻求从中国获取贷款来为兴建电厂筹资。

分析师预计，兴建该电厂的成本约为120亿美元。

“如果中国合作方能获得足够多的低成本资金，肯定能提高该项目的成本效益，”Kovalchuk说。

他说，中国的华能集团可能参与该项目。华能上周与Inter RAO签署合作协议。(完)