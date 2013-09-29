《路透精英汇》俄罗斯经济稳定不见得是好事

路透莫斯科9月27日（记者 Douglas Busvine） - 俄罗斯正在收紧财政支出，设定价格上限，央行也决心压低通胀。

但是，即使政府领导人也承认以稳定为中心可能抑制经济复苏步伐。在2008-09年经济崩溃以前，俄罗斯主要依赖商品价格上涨来推动消费引导型经济增长。

“这里的一切都非常稳定，我们不喜欢这种稳定，”俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫（Igor Shuvalov）在本周召开的路透俄罗斯投资精英汇上说道。

“如果看看其他市场，即便是20国集团（G20）成员国，情况都不是很稳定。我们的情况则好多了，但是年增长率仅2%却不足以让我们实现现代化。”

世界银行本周将今年俄罗斯经济增长率预估值调降至1.8%，与俄政府的预估一致，并表示经济发展的全部潜力都得到发挥，缺乏结构性改革已经成为限制经济增长的因素。

尽管美国、欧洲和日本都保持超宽松货币政策，以维持脆弱的经济复苏，但是俄罗斯的政策共识却开始看似更像是德国央行总裁曾希望达到的状态。

企业界对此不喜欢，尤其是依赖大型国有企业投资的行业，像俄罗斯天然气工业股份公司Gazprom(GAZP.MM)或是俄罗斯铁路公司，它们都面临价格上限问题。

“为什么将它们推向负债？”亿万富翁Andrey Filatov问道？他是基础设施公司N-Trans的老板之一，该公司在铁路货运、港口和建筑业都有权益。

“通过限价来对抗想像中的通胀威胁是错误的决定，我非常反对这样做，”Filatov称。大约二十多位决策者和企业家在精英汇上表达了各自的看法。

俄罗斯政府认为紧缩公共开支和进行限价，有利于控制通胀水平，并希望央行新领导层将通过降息最终刺激投资增长。

然而，有着美国留学经历，刚升任俄罗斯央行二号人物的Ksenia Yudayeva表示，在不放松通胀控制的情况下，“不应该夸大”央行在加快已接近潜在水平的经济增速的能力。

行业领袖指出，俄罗斯实际上应该加大基础设施投资，恢复私有化进程。普京去年重新担任俄罗斯总统之后，私有化进程已经停滞不前。

业务遍及电信和石油的综合企业Sistema(SSAq.L)执行长Mikhail Shamolin表示，私有化“是提高财政收入和促进经济增长的良好来源。”他并指出，如果有资产待售，他会很感兴趣。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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