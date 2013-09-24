《路透精英汇》俄镇压反对派会增加巨变风险--经济学家

路透莫斯科9月23日（记者 Douglas Busvine） - 知名自由派经济学家谢尔盖·古里耶夫（Sergei Guriev）周一称，俄罗斯在总统普京2012重返克里姆林宫后镇压反对派，只能增加发生巨变的风险。

古里耶夫在路透俄罗斯投资精英汇上称，反对派领导人亚历克谢·纳瓦尔尼（Alexei Navalny）在莫斯科市长选举中的表现出色，俄罗斯当局如今若决定以盗窃罪名对他判刑，则会招致更多和更大规模的抗议。

“这种攻势不会有什么好结果，”古里耶夫在巴黎通过电话说。“显然，俄罗斯的经济形势不是很好，资本正在从该国撤离，俄罗斯股市表现不是很好，投资也在减少。”

古里耶夫曾担任过俄罗斯总理梅德韦杰夫的顾问，因面临国家调查人员的压力于5月离开俄罗斯。支持者们称，古里耶夫因公开支持纳瓦尔尼而付出代价。

尽管抨击政府当局，但古里耶夫对9月8日的莫斯科市长选举表示欢迎，称“按照俄罗斯标准，（选举）还算诚实”。在莫斯科市长选举中，纳瓦尔尼的得票率排在第二，惜败给了索比亚宁（Sergei Sobyanin）。

古里耶夫称，如果对于纳瓦尔尼对盗窃指控及五年监禁判决的上诉，法庭还是判定他有罪入狱，这只能招致更大规模的抗议。

一年前，古里耶夫在路透精英汇上曾称，“俄罗斯政权可能在一夜间土崩瓦解”，如今他仍坚持这样的观点。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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