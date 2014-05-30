俄乌紧张局势令流入新兴市场的民间资本大幅减少--IIF

路透华盛顿5月29日 - 国际金融协会(IIF)周四预测，受俄罗斯与乌克兰冲突影响，流入俄罗斯的资金接近枯竭，导致今年民间资本流入新兴市场的规模可能降至五年来最低。

俄乌之间的紧张局势大幅削减了流入俄罗斯的资金，尤其是银行放贷。IIF并表示，针对莫斯科的新制裁威胁也推动本地资金大量流出。

IIF表示，今年第一季流出俄罗斯的资金高达630亿美元，为2008年金融危机顶点以来该国最大净流出规模。

就全球来看，该协会预期今年净流入新兴市场的民间资金将有1.032万亿美元，较1月时的预期减少470亿美元，为2009年以来最低，当时为6,920亿美元。

“主要的不利因素是俄罗斯资本流动数据被大幅下修，”IIF董事总经理、首席经济学家Charles Collyns对记者表示。

IIF称，中国也是新兴市场资本流入减少的因素之一。中国努力抑制热钱流入，以阻止人民币升值而冲击出口。

但并非所有投资枯竭殆尽。IIF指出，新兴市场5月从全球股市和债市吸引到450亿美元资金，创2012年9月以来证券投资最大流入规模。

IIF表示，只要俄乌冲突缓和，且美国联邦储备委员会(美联储/FED)未来几年升息的速度一如承诺那样缓慢，那么2015年新兴市场民间资金净流入应会回升。

只要发达经济把利率维持在历史低位，并向全球经济注入更多资金，民间投资者也可能会向新兴市场寻求更高收益。IIF指出，全球的风险偏好处于数年高位。

但形势可能变化。IIF预计，如果风险偏好回落至2000年来的长期平均水平，那么从股市和债市流入新兴市场的资本规模有可能减少530亿美元。(完)

(编译 孙茉莉/王翔琼；审校 郑茵)

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