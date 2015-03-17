抄底俄罗斯的投资者押宝成功 年内回报位居新兴市场前列

路透伦敦3月16日 - 2015年迄今，押注俄罗斯股市和债市的基金经理所获回报水平在新兴市场位居前列。

由于油价崩跌、俄乌边境冲突激化、以及西方对俄制裁实际上使俄罗斯被信贷市场拒之门外，外国投资者去年纷纷逃离俄罗斯。去年5-12月卢布汇率腰斩，是资金大规模外逃的另一个刺激因素。

投资者的担忧并未完全消除。但自年初以来，油价累计反弹25%，卢布已企稳，央行也逆转了去年的升息进程，上周五降息至14%。

“在去年2月左右至12月期间，我们并未持有(俄罗斯)资产，但从去年12月开始，我们又把钱投到了俄罗斯，”GAM新兴市场投资主管Paul McNamara表示。

McNamara说，俄罗斯资产价格也是个因素；这些资产总是很廉价，但这些日子尤其如此。

“我们通常喜欢做的一件事就是，买入超跌的东西--我们去年并未持有俄罗斯资产，但今年开始买入，”他说。

像McNamara这样的投资者迄今为止赚得盆满钵满，因为俄罗斯股市和债市均反弹了逾5%，超过其他大多数新兴市场。

新兴市场债市回报率图表：link.reuters.com/bub37v

新兴市场2015年股市图表：link.reuters.com/weh36s

位于波士顿的数据供应商EPFR Global的数据显示，基于俄罗斯市场的债券基金今年迄今净流入1.16亿美元，不过这只是部分逆转了去年流出8.64亿美元的势头。

对一些债券投资者来说，俄罗斯13%的一年期公债收益率(殖利率)似乎可以很好地补偿政治风险。俄罗斯美元债券收益率较美国公债高出近5个百分点，接近埃塞俄比亚和巴基斯坦等信用评级远低于俄罗斯的国家的利差水平。

此外，由于俄罗斯政府和企业不能发行新的硬通货债务，外部主权债务较一年前下降20亿美元至540亿美元。

最近投资者信心的关键来自于卢布的相对稳定。

卢布2月实质有效汇率(REER)较10年均值低25%。实质有效汇率用于衡量一种货币是被高估还是低估。

那些准确把握时机回归俄罗斯股市的投资者，今年也将取得比在其他几乎所有新兴市场都要出色的回报。以美元计算，俄罗斯股市今年已经上涨15%。

EPFR追踪的俄罗斯股票基金表现也好于其他任何发展中国家，今年流入的资金超过4亿美元，即便零售销售、薪资和资本支出下滑都预示着经济将深度衰退。

股市会否进一步上涨将取决于油价和西方何时取消对俄金融和能源领域的制裁。很多人目前还是犹豫不决。(完)

(编译 王颖/秦德兴; 审校 许娜/徐文焰)

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